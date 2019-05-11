CATANIA, FISICO NUCLEARE TETRAPLEGICO FRISONE AGGREDITO IN CASA
E’ stato aggredito e picchiato in casa il fisico nucleare catanese Fulvio Frisone, notoriamente affetto da tetraparesi spastica con distonie.
Dopo la presentazione della denuncia querela ai Carabinieri di Catania, questa mattina si terrà una conferenza stampa dello stesso Frisone nello Studio del suo Legale, l’avvocato Giuseppe Lipera.
Lipera parla di un atto “inaudito” nei confronti di una persona “affetta da tetraparesi spastica con distonie ed è quindi costretto su una sedia a rotelle, parla a fatica, non puo’ mangiare e muoversi da solo“.
La vita di Fulvio Frisone è stata raccontata nel film “Il figlio della luna” andato in onda su Rai1 nel febbraio del 2007.