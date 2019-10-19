CATANIA, “FRUTTA, VERDURA O MARIJUANA?”. AMBULANTE IN MANETTE
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza il 43enne catanese Giuseppe Lezzi, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.
L’equipaggio della “gazzella” insospettito per l’atteggiamento assunto al loro passaggio da parte di alcuni soggetti vicini al bancone della frutta gestito dal 43enne in piazza Caduti del Mare, è intervenuto tempestivamente sottoponendo il soggetto a perquisizione personale.
Operazione che ha consentito di rinvenire e sequestrare: 50 dosi di marijuana, occultate dall’uomo dentro le mutande, nonché una 60ina di euro, presumibilmente incassati dalla pregressa vendita dello stupefacente.
L’arrestato, inizialmente relegato ai domiciliari, vi permarrà così come deciso dal giudice in sede di direttissima.