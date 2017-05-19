TRAFFICO IL TILT PER FUGA DI GAS CIRCONVALLAZIONE CATANIA

TRAFFICO IL TILT PER FUGA DI GAS CIRCONVALLAZIONE CATANIANel corso dei lavori di scavo per l'interramento della "fibra", in viale Loranzo Bolano angolo via Sebastiano Catania, gli operai dell'impresa,...

Nel corso dei lavori di scavo per l'interramento della "fibra", in viale Loranzo Bolano angolo via Sebastiano Catania, gli operai dell'impresa, hanno accidentalmente danneggiato una tubazione di metano dell'azienda del gas di Catania (ASEC), causando una consistente perdita di gas metano

Sul posto, oltre alle due squadre dei vigili del fuoco di Catania, giunte immediatamente sul posto a seguito della chiamata di un camionista di passaggio, sono intervenute le squadre di manutenzione dell'Asec che hanno già provveduto a fare quanto necessario per contenere la perdita ed avviare la riparazione della tubazione.“