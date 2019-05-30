95047

CATANIA. FUGGE A BORDO DELL’AUTO RUBATA: INSEGUITO ED ARRESTATO

30 maggio 2019 18:50
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 25enne Salvatore

COSENTINO, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.

La pattuglia lo ha intercettato la scorsa notte mentre a bordo di una Fiat Panda percorreva le strade del quartiere Librino. Il giovane, vedendo i militari, si è dato alla fuga generando un breve inseguimento, terminato poco dopo in via Delle More dov’è stato bloccato ed ammanettato.

L’auto, sulla quale viaggiava, era stata rubata poco prima in via Paglialunga a Gravina di Catania.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato ali arresti domiciliari, mentre l’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario.

