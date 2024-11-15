CATANIA. FUGGE ALL’ALT DELLA POLIZIA, SBATTE CONTRO UN CAMION E MINACCIA GLI AGENTI: ARRESTATO

Ha cercato di sfuggire ai controlli della Polizia di Stato, impennando e sfrecciando con la sua moto tra le vie del centro.A rendersi protagonista dell’episodio, avvenuto di sera nei giorni scorsi, in...

A rendersi protagonista dell’episodio, avvenuto di sera nei giorni scorsi, in orario di punta, è stato un catanese di 38 anni che è stato fermato e arrestato dagli agenti della squadra Volanti della Questura di Catania dopo un breve inseguimento tra via Sturzo e Corso Sicilia.

I poliziotti l’hanno notato, intorno alle 20, in una zona particolarmente trafficata, mentre procedeva a forte velocità a bordo della sua moto di grossa cilindrata, senza casco protettivo, impennando più volte, causando, peraltro, un concreto rischio per l’incolumità sua e degli altri utenti della strada. Una volta intimato l’alt, il 38enne ha dapprima rallentato per poi accelerare bruscamente per evitare i controlli, provando a dileguarsi tra le vie cittadine, tallonato dagli agenti.

Il folle tentativo di fuga è fallito in pochi istanti, dopo che l’uomo ha perso il controllo del mezzo impattando contro un camion per lo scarico merci e contro la stessa auto della Polizia. Ciononostante, l’uomo non solo non si è assunto la responsabilità delle sue gravi condotte, ma si è rivolto agli agenti, in modo sprezzante, urlando frasi minacciose. Da lì a poco ha persino aggredito fisicamente i poliziotti con calci e pugni, causando loro contusioni medicate in ospedale. Nonostante l’aggressione, gli agenti hanno bloccato e arrestato l’uomo per resistenza a pubblico ufficiale e l’hanno condotto in sicurezza all’interno della volante per eseguire tutti i controlli del caso.

Dalle verifiche è emerso che l’uomo scorrazzava in giro per la città con la moto priva di assicurazione e con la revisione scaduta, per cui sono state elevate le relative sanzioni per le violazioni al Codice della strada con conseguente sequestro del mezzo.

Su disposizione del PM di turno, il 38enne catanese è stato posto ai domiciliari e, in sede di convalida, il Giudice ha disposto la misura degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.