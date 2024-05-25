CATANIA, FUGGE DAI DOMICILIARI E VIENE COINVOLTO IN UN INCIDENTE STRADALE: DOPPIA DENUNCIA

Un catanese di 65 anni, con precedenti penali, si è reso protagonista di due casi di evasione dagli arresti domiciliari in soli due giorni.Sono stati gli agenti del commissariato centrale a intervenir...

Un catanese di 65 anni, con precedenti penali, si è reso protagonista di due casi di evasione dagli arresti domiciliari in soli due giorni.

Sono stati gli agenti del commissariato centrale a intervenire nell’ambito di un servizio di controllo del territorio e a sorprendere l’uomo che, indisturbato, passeggiava per le vie del quartiere San Cristoforo, nonostante l’obbligo di rimanere nella sua abitazione in quanto sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari.

Alla vista dei poliziotti, il 65enne ha tentato in modo maldestro di non farsi notare e di fare, frettolosamente, ritorno a casa dove è stato trovato, pochi istanti dopo, dalla stessa volante. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per evasione.

A distanza di appena ventiquattro ore, il catanese è evaso ancora una volta, rimanendo coinvolto, però, in un incidente stradale mentre si trovava a bordo di un motociclo.

Per questa ragione, l’uomo è stato portato in un ospedale del centro dove i poliziotti, in servizio nel posto fisso all’interno della struttura sanitaria, hanno avuto modo di riscontrare che si trattava della stessa persona denunciata il giorno prima.

Inoltre, da un controllo, è emerso che l’uomo avesse nei suoi indumenti sette bustine di marijuana di circa 22 grammi e sei involucri di cellophane termosaldati con altra sostanza stupefacente per oltre un grammo. A questo punto, il 65enne è stato denunciato nuovamente per evasione e anche per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio