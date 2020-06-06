CATANIA: FUGGE IN AUTO E SI SCHIANTA CONTRO UN MURO, ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del comando provinciale hanno arrestato nella flagranza un catanese di 25 anni, ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacen...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del comando provinciale hanno arrestato nella flagranza un catanese di 25 anni, ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

È accaduto la scorsa notte in via Galermo. Il giovane, alla guida di una Kia Picanto, vedendo la “gazzella” dell’Arma mentre usciva da una nota piazza di spaccio tentava di fuggire, ma perdendo il controllo dell’autovettura andava a impattare ad alta velocità contro un muro di cinta lungo via Giovanni Grasso. Il pusher, bloccato dai militari, previa perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina e 13 dosi di marijuana.

Accompagnato all’ospedale Garibaldi-centro, al giovane sono state diagnosticate ‘”escoriazioni varie e trauma facciale con ecchimosi all’occhio sx” e subito dimesso con prognosi di 5 giorno.

La droga è stata sequestrata, mentre l’arrestato è stato relegato agli arresti domiciliari così come disposto dal giudice in sede di udienza di convalida.