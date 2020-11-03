CATANIA. FUGGONO PERCHÉ SENZA PATENTE E MASCHERINA: BLOCCATI ED ARRESTATI

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 30enne Giovanni ARENA e denunciato due soggetti di 34 e 40 anni, tutti catanesi, poiché ritenuti respons...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 30enne Giovanni ARENA e denunciato due soggetti di 34 e 40 anni, tutti catanesi, poiché ritenuti responsabili di resistenza a pubblico ufficiale.

È accaduto in via Acquicella Porto, dove il 30enne, alla guida di una Lancia Y (di proprietà del padre) forzava un posto di controllo dandosi a precipitosa e pericolosa fuga, venendo bloccato poco dopo in via Zia Lisa.

Nella circostanza i militari operanti hanno altresì denunciato l’ARENA per guida senza patente, poiché mai conseguita, nonché sanzionato tutti e tre i soggetti per il mancato utilizzo della mascherina in violazione della recente normativa anticovid-19.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.