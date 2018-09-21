I Carabinieri della Stazione di Catania Nesima hanno arrestato nella flagranza il 47enne catanese Antonio FINOCCHIARO, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.Già conosciuto dalle forze dell’o...

Già conosciuto dalle forze dell’ordine come ladro specializzato nei furti ai danni di supermercati ed affini, ieri sera è entrato nel supermercato della catena “LIDL” di via Giuseppe Fontana razziando dagli espositori diversa merce.

CATANIA: Furto al “LIDL” , preso un habitué dei furti nei supermercati.

Uno dei clienti dell’esercizio commerciale, accorgendosi delle manovre del malvivente, ha chiamato il 112 consentendo l’intervento sul posto di una pattuglia dell’Arma che è giunta in tempo per fermare l’uomo in strada mentre tentava di guadagnarsi la fuga.La refurtiva, nascosta sotto il giubbotto, è stata interamente recuperata e restituita agli aventi diritto, mentre l’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.