Catania, furto da 5.000 euro in una casa vacanze: incastrato dalle telecamere

Rubati soldi, un computer e ceramiche di Caltagirone. I Carabinieri identificano e denunciano un 36enne.

L’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e l’attività investigativa condotta dai Carabinieri della Stazione di Piazza Dante hanno consentito di individuare il presunto autore di un furto ai danni di una struttura ricettiva del centro storico di Catania, dalla quale erano stati sottratti oggetti di valore e denaro per un importo complessivo stimato di 5.000 euro.

L’indagine ha preso avvio dalla denuncia presentata dal titolare della casa vacanze, che aveva segnalato l’intrusione nei locali della reception e la scomparsa di diversi beni. I militari dell’Arma hanno quindi avviato gli accertamenti, concentrando l’attenzione sulla ricostruzione delle fasi del furto attraverso l’esame dei filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza, la cui analisi si è rivelata determinante per risalire all’identità del responsabile.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe dapprima forzato il box esterno alla struttura, nel quale erano custodite le chiavi di accesso, per poi introdursi nella reception e impossessarsi di due ceramiche di Caltagirone, di un computer portatile e di una somma di denaro.

Grazie alla profonda conoscenza del territorio e del tessuto sociale, i Carabinieri sono riusciti a riconoscere il presunto ladro, identificandolo in un 36enne catanese, con precedenti di polizia che, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.