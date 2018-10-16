CATANIA: FURTO DA “H&M” IN VIA ETNEA, ARRESTATA COPPIA DI SIRACUSANI.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza Federica CASONI cl.82 e Gioele Alessio COCCO cl.83, poiché ritenuti responsabili di furto aggrav...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza Federica CASONI cl.82 e Gioele Alessio COCCO cl.83, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

Grazie alla telefonata fatta al 112 da parte di uno dei commessi dell’esercizio commerciale H&M, ubicato nella centralissima via Etnea, che aveva visto i due muoversi furtivamente all’interno dei diversi reparti, l’equipaggio di una gazzella è potuto intervenire in tempo per bloccare la coppia mentre tentava di guadagnarsi la fuga con un borsone colmo di capi d’abbigliamento razziati poco prima dagli stand del negozio.

La refurtiva, del valore di oltre 500 euro, è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario.