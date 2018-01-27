CATANIA: Il furto del furgone non riesce, arrestato
CATANIA: Il furto del furgone non riesce,
Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto FALLO Rosario(classe 1990), in quanto responsabile del reato di furto aggravato e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.
Intorno alle 15, è giunta nella Sala operativa della Questura la segnalazione di un furto che si stava consumando su un furgone posteggiato all’interno di un condominio nella frazione San Giovanni Galermo.
Immediatamente è stata inviata una Volante, che, appena raggiunto il luogo indicato, ha notato un uomo corrispondente alle descrizioni fornite nel corso della segnalazione, che stava scavalcando la recinzione del cortile condominiale per darsi alla fuga.
Gli agenti hanno bloccato il malvivente e, una volta entrati nell’area condominiale, si sono accorti della presenza di un furgone bianco con il finestrino anteriore destro
Il P.M. di turno, ha disposto che l’arrestato venisse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.