CATANIA: FURTO DI ALIMENTI AL SIMPLY DEL CORSO SICILIA: ARRESTATO

Nel pomeriggio di ieri, personale delle volanti dell’U.P.G.S.P. ha arrestato il pregiudicato catanese RAPISARDA Fabio Marco (classe 1964) per furto aggravato ed evasione.

Nello specifico, alle ore 14:10 circa il citato personale veniva inviato, a seguito di segnalazione pervenuta su linea 112NUE, presso il supermercato "Simply" sito in corso Sicilia, ove era stato bloccato da personale dell’esercizio commerciale, un individuo che aveva oltrepassato le casse senza pagare e le successive barriere anti-taccheggio, rendendosi responsabile del furto di alcuni generi alimentari.

L’individuo veniva identificato per il suddetto RAPISARDA Fabio Marco, e si appurava che aveva occultato negli indumenti diverse derrate alimentari, merce che veniva contestualmente consegnata al responsabile dell’esercizio commerciale, che sporgeva denuncia.

Il RAPISARDA, a seguito degli accertamenti esperiti, risultava in atto sottoposto, dal 16 aprile 2017, alla pena detentiva della detenzione domiciliare emessa dall’Ufficio esecuzioni penali di Catania per mesi 6 e gg.16 per il reato di furto aggravato, con autorizzazione a recarsi presso il SERT dalle ore 10:00 alle 11:00, quindi, risultava palesemente al di fuori dell’arco temporale consentito e quindi perseguibile per il reato di evasione.

Pertanto, veniva tratto in arresto e su disposizione del P.M. di turno sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza del giudizio per direttissima.