CATANIA: FURTO IN CHIESA: PARROCO DERUBATO DA UOMO CHE CHIEDEVA AIUTO ECONOMICO

E’ stato identificato dai Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Verga il 37enne pregiudicato catanese che, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, è stato denunciato per furto.

La vittima del reato, parroco in una chiesa in pieno centro cittadino nei pressi di piazza Cavour, recatosi dai Carabinieri per denunciare il fatto, ha raccontato di avere ricevuto giorni addietro la visita di un uomo che, lamentandogli proprie difficoltà economiche, gli avrebbe chiesto un aiuto in denaro.

Il prelato, comprendendo il suo stato di disagio, gli avrebbe offerto un supporto costituito da una fornitura di generi alimentari, ricevendo però da lui un rifiuto e una reiterazione della richiesta esclusivamente di denaro.

Nonostante tutto, il parroco avrebbe proposto, a quest’ultimo, una futura prestazione lavorativa per il rifacimento della facciata esterna della chiesa, eventualità questa che sarebbe stata ricompensata con una somma di denaro, tanto che il 37enne, gli avrebbe lasciato anche il proprio recapito telefonico.

Solo alcuni giorni dopo però, l’uomo, mentre il parroco era impegnato con un operaio all’esterno della chiesa, alla presenza dei fedeli, avrebbe fatto il suo ingresso in sagrestia ed avrebbe rovistato nel borsello del sacerdote, asportando dal portafoglio che vi era all’interno, la somma di 300 euro per poi fuggire via.

Immediate le indagini svolte dai Carabinieri, finalizzate alla certa identificazione del 37enne, di cui il parroco aveva solo il nome ed il numero di telefono, il quale, a dire dei testimoni presenti, avrebbe agito con una nonchalance tale da indurre tutti loro a pensare che fosse stato autorizzato lo stesso prete ad autorizzarlo al “prelievo” del denaro.

Gli investigatori, in base alle descrizioni a loro fornite, forti della loro conoscenza capillare del territorio, sono subito risaliti ad un soggetto già a loro noto poiché gravato da numerosi precedenti giudiziari per reati contro il patrimonio e la persona. Quindi, per avere le necessarie certezze, hanno approntato un album fotografico che hanno poi sottoposto ai testimoni che, infatti, lo hanno subito riconosciuto. Il 37enne, pertanto, è stato deferito dai militari della Stazione di Catania Piazza Verga, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, quale autore del furto patito dal parroco.