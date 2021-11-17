CATANIA: FURTO IN NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO, ARRESTATO 41 ENNE

I Carabinieri della Stazione di Librino hanno arrestato un 41enne catanese, ritenuto responsabile di furto aggravato.Nel pomeriggio di ieri i titolari di un negozio d’abbigliamento, ubicato presso un...

I Carabinieri della Stazione di Librino hanno arrestato un 41enne catanese, ritenuto responsabile di furto aggravato.

Nel pomeriggio di ieri i titolari di un negozio d’abbigliamento, ubicato presso un noto centro commerciale in zona aeroportuale, hanno telefonicamente avvertito i militari segnalando il patito furto di alcuni capi di vestiario nel loro negozio, poco prima messo in atto da un uomo immediatamente allontanatosi.

I militari pertanto, giunti tempestivamente, hanno individuato e bloccato l’autore del furto con l’ausilio del personale addetto alla vigilanza, proprio mentre stava per dileguarsi dopo essere fuoriuscito dal centro commerciale portando con sé alcuni capi di abbigliamento che aveva occultato in una busta di plastica.

La refurtiva, costituita da due giubbotti del valore complessivo di 360 euro, è stata immediatamente restituita al titolare del negozio vittima del furto.

Il giudice, in occasione dell’udienza per la convalida dell’arresto, ha disposto per l’uomo i domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.