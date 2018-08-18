CATANIA: GDF SEQUESTRA 110 CARDELLINI

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno sequestrato a un negoziante di articoli per animali una illecita partita di 110 cardellini selvatici, due dei quali morti. Ne...

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno sequestrato a un negoziante di articoli per animali una illecita partita di 110 cardellini selvatici, due dei quali morti. Nel portabagagli dell'auto dell'uomo le Fiamme Gialle hanno trovato numerose gabbiette vuote e tre cassette in plastica con all'interno la partita illegale di fauna selvatica. Il cardellino è una specie protetta dalla Convenzione internazionale di Berna e gli esemplari rinvenuti dagli investigatori Finanzieri erano privi degli anellini sulle zampe che ne garantiscono l'origine da allevamento. Il negoziante non era in possesso dei documenti comprovante la provenienza da canali legali di commercio ed è stato denunciato per maltrattamento aggravato di animali e di uccellagione. I cardellini, che nella vendita al dettaglio avrebbero potuto fruttare al negoziante oltre 5.000 euro, su parere di veterinari dell'Asp sono stati portati in aperta campagna e liberati. (ANSA).