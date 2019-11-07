CATANIA, GIOSTRE SENZA REVISIONE E FUORI NORMA: DENUNCIATO IL TITOLARE

Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio svolto dalla Polizia di Stato, personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale ha effettuato un controllo presso il parco di diverti...

Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio svolto dalla Polizia di Stato, personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale ha effettuato un controllo presso il parco di divertimenti situato a Catania, in piazza Nettuno e in via Del Rotolo, in occasione del quale sono emerse in alcuni giochi di attrazione per bambini, gravi inosservanze delle prescrizioni d’esercizio, previste dalla normativa vigente, relative alla prevenzione incendi.

Il titolare dell’attività, in particolare, non aveva predisposto la squadra aziendale di vigilanza antincendio e non aveva provveduto alla revisione di un estintore e, pertanto, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

Il Questore di Catania, inoltre, ha disposto la sospensione della licenza di pubblica sicurezza per giorni 3, in considerazione del fatto che, comunque, l’interessato ha provveduto a mettere a norma l’attività.

I controlli proseguiranno allo scopo di assicurare la sicura fruizione delle attività di intrattenimento per i più piccoli.