CATANIA, GIRO DI VITE A “SAN BERILLO”: ARRESTATI DUE PUSHER
A cura di Redazione
24 dicembre 2019 09:47
Rafforzati i controlli dell’Arma nel popoloso quartiere del capoluogo etneo, dove, allo scopo di porre un argine al sempre più diffuso fenomeno dello spaccio di stupefacenti a opera di cittadini extracomunitari e non, nel fine settimana i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del comando provinciale hanno ottenuto i seguenti risultati:
- arrestato nella flagranza il maliano Saibou Bayo di 28 anni, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.Il pusher è stato sorpreso dall’equipaggio della gazzella mentre in via Buda piazzava della droga ad alcuni giovani acquirenti che, alla vista dei militari, sono fuggiti. Bloccato e perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di: 10 compresse di anfetamina, circa 10 grammi di marijuana, 3 compresse di rivotril (farmaco anti epilettico che associato all’alcol produce effetti simili a quelli dell’eroina), 30 euro in contanti, presumibilmente incassati dalla vendita degli stupefacenti.
- Arrestato nella flagranza il 20enne gambiano Janneh Abubacarr, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.Muta la via ma non l’attività illecita, come accertato dai carabinieri di un’altra pattuglia che in via Delle Finanze hanno sorpreso lo spacciatore mentre in cambio di denaro cedeva delle dosi di “erba” ad alcuni giovani acquirenti, tutti fuggiti a gambe levate alla vista dei militari. Bloccato e perquisito anch’egli sul posto, il giovane è stato trovato in possesso di 10 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, e 95 euro in contanti, probabilmente incassati dall’ultima cessione. Droghe e banconote sono state sequestrate.