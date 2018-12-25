CATANIA: GLI “INSIDE OUT” FANNO RIVIVERE LA LEGGENDA DEI PINK FLOYD

Si chiamano Inside Out, ed è sicuramente una delle migliori cover band dei Pink Floyd, uno dei gruppi entrati ormai nella leggenda della musica. Un progetto che sarà di scena giovedì 27 dicembre a Pal...

Si chiamano Inside Out, ed è sicuramente una delle migliori cover band dei Pink Floyd, uno dei gruppi entrati ormai nella leggenda della musica. Un progetto che sarà di scena giovedì 27 dicembre a Palermo, e venerdì 28 Dicembre al Metropolitan di Catania, con la preziosa partecipazione di Gary Wallis percussionista, e Durga McBroom corista. Entrambi hanno affiancato i mitici Gilmour, Mason, Wright e Waters in alcuni tour, tra cui il live di Venezia. In scaletta la versione integrale di “Wish you were here” disco dedicato a Syd Barret, ma anche “Pulse” e tanti altri. Insomma, ci sono tutti i presupposti per assistere ad uno spettacolo di grande musica e riascoltare brani che sono ormai stabilmente leggende del rock. I due concerti, sono stati organizzati da “In The Spot Light” di Gaetano Vicari.

Biglietti sono disponibili su box office e al botteghino del teatro, al costo di 35, 30 e 25 euro.