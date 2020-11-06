CATANIA. GLI SPOSTANO LA TELECAMERA E LUI ABBOCCA: PUSHER IN MANETTE

I Carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza un catanese di 38 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo...

Senza soluzione di continuità l’attività dei Lupi che ieri sera, in via Del Papiro, hanno notato un costante afflusso di persone le quali, dopo aver suonato ed avere avuto accesso all’abitazione individuata al civico 31, ne uscivano poco dopo allontanandosi dalla zona.

Ad un certo punto l’afflusso si è interrotto improvvisamente, cosa che ha fatto ritenere agli operanti di essere stati scoperti. Per tale motivo si è deciso di far visita al presunto spacciatore che, pur udendo più volte i carabinieri bussare alla porta, non ha inteso, per ovvie ragioni, farli accedere.

Allora i militari hanno pensato bene di fingere di allontanarsi dal luogo non prima però di avergli spostato la telecamera, quella che puntava sul portone d’ingresso, attivata proprio per proteggersi dalle sgradite visite delle forze dell’ordine, celata dal 38enne all’interno di un mattone forato.

L’escamotage, in effetti, ha sortito l’esito voluto in quanto, dopo circa una mezz’oretta, l’uomo è sceso in strada per riposizionare la telecamera.

Bloccato e identificato, è stato fatto rientrare nell’abitazione luogo in cui gli operanti, previa perquisizione, eseguita dopo che il soggetto non ha aderito alla richiesta di consegnare spontaneamente quanto di illecito nascosto, hanno rinvenuto e sequestrato: all’interno di un borsello in similpelle posto sopra il frigorifero la somma contante di euro 3.970 euro, suddivisa in banconote di diverso taglio, nonché un involucro di cellophane racchiudente 11 grammi di cocaina in pietra, sostanza occultata all’interno di una custodia contenente all’origine uno smartphone.

Durante l’operazione sono stati numerosi i clienti che si sono avvicendati al citofono dello spacciatore ma che, alla domanda gentilmente formulata dal carabiniere circa il motivo della loro presenza in loco, hanno addotto le scuse più disparate.