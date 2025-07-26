Catania, gli yacht di Mark Zuckerberg davanti San Giovanni Li Cuti: in scena 330 milioni di lusso galleggiante

Ieri sera, i catanesi che si godevano il tramonto lungo la costa hanno assistito a una scena fuori dal comune: due yacht enormi sono comparsi all’orizzonte proprio di fronte a San Giovanni Li Cuti. No...

Ieri sera, i catanesi che si godevano il tramonto lungo la costa hanno assistito a una scena fuori dal comune: due yacht enormi sono comparsi all’orizzonte proprio di fronte a San Giovanni Li Cuti. Non si trattava di semplici imbarcazioni da diporto, ma delle navi appartenenti a Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook e uno degli uomini più ricchi del pianeta.

Le stesse imbarcazioni erano state avvistate nei giorni scorsi a Siracusa, ormeggiate nelle acque di Ortigia. Ora sembrano in rotta verso nord, forse dirette a Taormina, altra perla della costa orientale siciliana.

Il protagonista della scena è il Launchpad, un mega yacht di ben 118 metri di lunghezza, dal valore stimato attorno ai 300 milioni di euro. A bordo può ospitare fino a 26 persone in 13 cabine super lusso, ed è gestito da un equipaggio di 48 membri. Tra i comfort esclusivi presenti sul Launchpad: un cinema privato, un campo da basket e persino un salone di bellezza.

A fianco del colosso principale, era presente anche il Wingman, la nave di supporto – che da sola costa circa 30 milioni di dollari – incaricata di trasportare tender, attrezzature e ulteriore personale.

Non è stato possibile confermare se Mark Zuckerberg fosse effettivamente a bordo, ma lo spettacolo offerto dalle due navi è stato comunque affascinante. Il Launchpad si presentava completamente al buio, ad eccezione delle luci blu che disegnavano i suoi contorni nell’acqua. Il Wingman, invece, era illuminato a giorno, visibile a chilometri di distanza.

Un'apparizione che ha fatto sognare e chiacchierare tutta la città, tra curiosi e appassionati di nautica, sorpresi da una visita così inaspettata quanto scenografica.