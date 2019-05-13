Una squadra Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania è intervenuta, in via Pacinotti, oggi pomeriggio poco prima delle 16 per incendio autovettura con persona, un uomo di 41 anni, rimasta b...

Una squadra Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania è intervenuta, in via Pacinotti, oggi pomeriggio poco prima delle 16 per incendio autovettura con persona, un uomo di 41 anni, rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo.

La persona è stata tratta in salvo dai Vigili del fuoco intervenuti nell’immediatezza dei fatti segnalati alla centrale operativa e trasportata d’urgenza al Cannizzaro di Catania. Il ferito è ricoverato nella terapia intensiva del Centro Grandi Ustioni dell’Azienda ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro, diretto dal dott. Rosario Ranno.

Gli specialisti hanno iniziato il trattamento per le ustioni di secondo e terzo grado, presenti sul 30% della superficie corporea, e avviato gli accertamenti per possibili complicanze respiratorie.

La prognosi è riservata

Le indagini sull’accaduto sono condotte dalla Polizia. Sul posto sono stati eseguiti i rilievi dalla Scientifica.

CATANIA: GRAVE 41ENNE INTRAPPOLATO DENTRO L'AUTO IN FIAMME

