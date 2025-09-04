Catania, grave incidente all’alba sulla circonvallazione: auto contro il guard-rail e prende fuoco. Le foto

CATANIA – Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 4 settembre 2025, intorno alle ore 5:00, lungo la circonvallazione di Catania, nei pressi del ponte di Monte Po,...

Secondo le prime informazioni in nostro possesso, una Fiat Panda, per cause ancora in corso di accertamento, è finita contro il guard-rail centrale della carreggiata. L’impatto è stato violento e ha provocato l’incendio del veicolo.

Fortunatamente, gli occupanti dell’auto non avrebbero riportato gravi conseguenze. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area, mentre i Carabinieri hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

A causa dell’incidente, la circolazione è stata ridotta a una sola corsia in attesa della rimozione del mezzo, con inevitabili rallentamenti e code lungo la tratta.

Le indagini sono in corso per stabilire le cause dell’incidente.