CATANIA: GRAVE INCIDENTE NELLA NOTTE IN VIA PASSO GRAVINA , UN FERITO - LE IMMAGINI
Grave incidente nella notte a Catania, in Via Passo Gravina. Il bilancio è di un ferito.
L'incidente è avvenuto questa notte, intorno alle ore 03.
L'incidente è stato autonomo: una Renaul Clio, ha improvvisamente perso il controllo della vettura che è sbandata finendo poi la sua corsa contro il marciapiede.
L’uomo alla guida è stato soccorso e trasportato all'ospedale, fortunatamente non avrebbe riportato gravissime conseguenze.
La vettura risulta completamente distrutta nella parte anteriore
Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso e per stabilire le responsabilità nello scontro e l’azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per la pulizia della strada invasa da detriti.