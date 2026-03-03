Catania, grave incidente sulla SP192: coinvolte due auto e due moto, feriti . In aggiornamento

Catania, grave incidente sulla SP192: coinvolte due auto e due moto, feriti

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 3 marzo 2025, a Catania lungo la SP192, non lontano dal centro commerciale Porte di Catania.

Secondo le prime informazioni, nel sinistro sarebbero rimaste coinvolte due auto e due motociclette. Ad avere la peggio sarebbero stati i due centauri che, a seguito dell’impatto, sarebbero caduti rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti più mezzi di soccorso, con ambulanze e forze dell’ordine impegnate nelle operazioni di assistenza ai feriti e nella messa in sicurezza dell’area. Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte né l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il traffico lungo l’arteria ha subito forti rallentamenti, ma fortunatamente la circolazione non risulterebbe completamente bloccata.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli.