CATANIA: Guadagni per 11mila euro al giorno, smantellato giro di spaccio - NOMI E FOTO

Su disposizione della Procura distrettuale antimafia di Catania e della Procura per i Minorenni di Catania, nelle prime ore del mattino, oltre 150 Carabinieri del comando provinciale di Catania hanno dato esecuzione, nelle province di Catania, Caltanissetta e Ragusa, a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 37 persone, 3 delle quali minorenni, ritenute responsabili a vario titolo di associazione finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento trae origine da una complessa indagine condotta dalla compagnia Carabinieri di Piazza Dante e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania, mediante attività tecniche e dinamiche che consentiva di accertare l’esistenza di un’organizzazione ben strutturata finalizzata alla vendita al minuto di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana, in una delle zone cittadine più note quale piazza di spaccio, storicamente controllata dal clan mafioso Santapaola e gestita, sino al gennaio 2017, dal gruppo Nizza.

Le indagini si sono concentrate nell’arco temporale tra l’ottobre 2017 e il gennaio 2018, e hanno consentito di monitorare le dinamiche della piazza di spaccio, definendo i ruoli ricoperti e i turni di lavoro svolti dagli indagati consentendo l’individuazione di un responsabile e dei fidati collaboratori che gestivano la numerosa “manovalanza” costituita da vedette, fisse e mobili, e da pusher.

La stima del volume d’affari illeciti del sodalizio si aggirava intorno agli 11mila euro al giorno, con le vendite attive sin dal primo pomeriggio che proseguivano fino alle prime ore del mattino seguente.

I soggetti colpiti dal provvedimento sono stati destinati in larga parte in carcere (30); 3 sono stati collocati agli arresti domiciliari e 4 sottoposti all’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

I soggetti destinatari della misura collocati in carcere si identificano in:

Daniele Agostino Calaciura, nato a Catania il 24 maggio 1988;

Alessandro Conti, nato a Catania il 22 gennaio 1993;

Carlo Cutrona, nato a Catania il 22 giugno 1983;

Angelo De Luca, nato a Catania il 9 maggio 1984;

Simone De Luca, nato a Catania il 28 gennaio 1990;

Manuel Antonio Di Benedetto, nato a Catania il 13 giugno 1995;

Antonino Drago, nato a Catania l’1 maggio 1988;

Ferdinando Faro, nato a Catania il 24 aprile 1996;

Omid Goodarzi, nato a Catania il 22 febbraio 1995;

Antonino Grasso, nato a Catania 13 aprile 1994;

Davide Guerra, nato a Catania il 18 luglio 1981;

Dario Lo Presti, nato a Catania il 5 gennaio 1983;

Mario Marletta, nato a Catania il 5 gennaio 1989;

Salvatore Maugeri, nato a Catania il 31 maggio 1996;

Massimo Munzone, nato a Catania il 3 gennaio 1986;

Vincenzo Napoli, nato a Catania il 29 settembre 1994;

Benito Pastura, nato a Catania il 27 novembre 1991;

Carmelo Cristian Patanè, nato a Catania il 19 luglio 1994;

Angelo Lucio Pescatore, nato a Catania il 13 dicembre 1982;

Vanessa Pittarà, nata a Catania l’11 dicembre 1987;

Nunzio Plandera, nato a Catania il 23 luglio 1979;

Michele Polizzi, nato a Catania il 20 settembre 1984;

Giovanni Maria Privitera, nato a Catania il 7 agosto 1993;

Pietro Privitera, nato a Catania il 12 luglio 1981;

Carmelo Scalia, di Mario, nato a Catania il 17 novembre 1992;

Damiano Sparacino, nato a Catania il 14 maggio 1991;

Manuel Taglieri, nato a Catania il 4 luglio 1996.

I soggetti minorenni destinatari della misura collocati all’ I.P.M. di Bicocca (Catania) si identificano in:

D. P. classe 2000;

G. T. classe 2000;

S. C. classe 2002

I soggetti destinatari della misura degli arresti domiciliari si identificano in:

Lorenzo Marco Cantone, nato a Catania il 27 febbraio 1992;

Andrea Ferruggia, nato a Catania il 6 agosto 1990;

Orazio Vicino, nato a Catania il 13 maggio 1998.

I soggetti destinatari della misura dell’ obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria si identificano in:

Vanessa Ardito, nata a Catania il 18 novembre 1987;

Mario Bonaventura, nato a Catania il 27 febbraio 1995;

Salvatore Fazio, nato a Catania l’1 settembre 1999;

Giuseppe Scafaria, nato a Reggio Calabria il 29 settembre 1999.

11 Gennaio 2019