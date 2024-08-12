CATANIA. GUIDAVA CON PATENTE FALSA: DENUNCIATO E MULTATO, AUTO SOTTOPOSTA A FERMO AMMINISTRATIVO

Sembrava un controllo di routine quello effettuato lungo la tangenziale di Catania.Nel corso dei servizi notturni di pattugliamento gli agenti della Sezione della Polizia Stradale, hanno deciso di fer...

Sembrava un controllo di routine quello effettuato lungo la tangenziale di Catania.

Nel corso dei servizi notturni di pattugliamento gli agenti della Sezione della Polizia Stradale, hanno deciso di fermare e controllare un’auto e il suo conducente ma dall’accertamento è emerso che la patente mostrata ai poliziotti era falsa, perfettamente riprodotta e che l’uomo, un 31enne originario di Militello Val di Catania, invece non l’aveva mai conseguita.

La lunga esperienza maturata dagli agenti ha consentito di riscontrate alcune anomalie nel documento esibito, anomalie che hanno insospettito i poliziotti e che li ha determinati a compiere una verifica più approfondita.

Il responsabile di fatto ha dichiarato agli agenti di aver frequentato regolarmente il corso di scuola guida e di aver ricevuto la patente per posta.

In relazione a quanto riscontrato gli agenti hanno denunciato il 31enne in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per falso materiale. Inoltre, lo stesso, è stato sanzionato per guida senza patente, con relativo fermo amministrativo dell’auto.