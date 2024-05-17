95047

CATANIA. HA GRAVI FERITE DOPO UN INCIDENTE STRADALE MA SCAPPA DALL’OSPEDALE: RINTRACCIATO E SALVATO DAI POLIZIOTTI

A cura di Redazione Redazione
17 maggio 2024 11:25
Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo-Ognina”, in servizio presso il posto fisso dell’Ospedale Cannizzaro, hanno segnalato alla Sala Operativa l’allontanamento dalla struttura sanitaria di un cittadino di nazionalità brasiliana, ricoverato insieme alla moglie, in gravi condizioni, in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto sull’autostrada Catania – Messina.

Gli accertamenti clinici a cui l’uomo era stato sottoposto dopo il ricovero, hanno consentito di diagnosticare  gravi lesioni interne  che avrebbero potuto essere letali.

Mediante i numeri telefonici reperiti dall’operatore di polizia del posto fisso del Cannizzaro, è stato possibile rintracciare il cognato dell’uomo. Questi ha riferito che entrambi si trovavano nei pressi di Piazza Michelangelo, dove poi sono stati raggiunti da una volante in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118.

Grazie anche alla staffetta della volante, l’uomo è stato rapidamente trasportato al Pronto Soccorso per essere nuovamente ricoverato e sottoposto alle cure necessarie.

