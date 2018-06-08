CATANIA: I Carabinieri arrestano due ladri, stavano razziando un hotel e un cantiere edile

La scorsa notte i militari del Nucleo Radiomobile del comando provinciale di Catania hanno proceduto all’arresto in flagranza di Filippo D’Amico classe 1977 e Giovanni Cutuli classe 1979, poiché entrambi ritenuti responsabili di furto aggravato.

Il primo, intorno alle 3:30, dopo averne forzato un ingresso secondario, era penetrato all’interno dell’Hotel La Ville di via Claudio Monteverdi luogo in cui aveva razziato alimenti, bevande, alcolici nonché un’ingente quantità di detersivi e materiale utilizzato per le pulizie, il tutto conservato in 7 grossi sacchi di plastica pronti a essere caricati in auto. Grazie alla telefonata fatta dal portiere di notte ai Carabinieri, preoccupato per gli strani rumori provenienti dal piano inferiore, una pattuglia del pronto intervento è potuta giungere sul posto in tempo utile per arrestare il malfattore il quale, per evitare le manette, si era nascosto al terzo piano dell’albergo. Al reo sono stati sequestrati un passamontagna e un cacciavite utilizzato per lo scasso. La refurtiva, del valore di circa 2mila euro, è stata restituita all’avente diritto mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.

Il secondo, intorno alle 4, ha forzato il cancello d’ingresso di un cantiere edile, attivo in via Plebiscito per la ristrutturazione di un palazzo, dove stava smontando e rubando il ponteggio installato sulla facciata dell’immobile caricandolo pezzo per pezzo su di un autocarro.

A coglierlo con le mani nel sacco l’equipaggio di un’altra gazzella che percorrendo la Via Plebiscito, notando il mezzo carico del materiale ferroso, ha bloccato ed ammanettato il malvivente.

La refurtiva interamente recuperata è stata restituita al legale rappresentante della ditta di costruzioni mentre l’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.