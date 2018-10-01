CATANIA: I “LUPI” ARRESTANO UNO SPACCIATORE, NASCONDEVA LA DROGA NEGLI SLIP

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza il 44enne catanese Davide SPERANZA, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illec...

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza il 44enne catanese Davide SPERANZA, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Impegnati in un servizio antidroga svolto sabato notte nel cuore di Librino, una delle piazze di spaccio più remunerative per la criminalità organizzata, alcuni uomini delle squadra “Lupi”, dopo un attento servizio di osservazione, eludendo le numerose vedette poste a protezione dei pusher, sono riusciti a nascondersi nell’androne di un palazzo di Viale Nitta, luogo in cui proprio sotto il porticato, lo spacciatore riceveva i propri clienti.

I militari, con una manovra elusiva, sono riusciti a fare in modo che il reo rientrasse nell’androne dove ad aspettarlo vi erano gli altri Carabinieri opportunamente defilatisi.

Bloccato e perquisito sul posto, il giovane è stato trovato in possesso di 42 dosi di marijuana (occultate negli slip) nonché di 90 euro in contanti, riconducibili all’attività di spaccio.

Il denaro e la droga sono stati sequestrati, mentre l’arrestato è in attesa del giudizio per direttissima agli arresti domiciliari.