CATANIA: I “LUPI” BECCANO DUE LADRI D’AUTO

I Carabinieri della Squadra “Lupi” del Nucleo Investigativo hanno arrestato nella flagranza i catanesi Antonino NICOLOSI di anni 44 e Vincenzo CIRAVOLO di anni 32, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

I militari, considerato l’acuirsi dei furti di veicoli, hanno organizzato dei servizi tesi a monitorare quelle zone del capoluogo etneo particolarmente colpite dal fenomeno.

Difatti, pattugliando il quartiere Canalicchio, gli uomini della Squadra Lupi hanno sorpreso e bloccato i due soggetti in via Nuovalucello, mentre uno fungeva da vedetta e l’altro provvedeva a razziare una Smart Fortwo rubata poco prima in via Nizzeti.

Perquisiti sul posto sono stati trovati in possesso di attrezzi comunemente utilizzati dai topi d’auto per aprire le portiere delle macchine (in gergo definiti “chiavi di forza”).

L’autovettura è stata riconsegnata al legittimo proprietario, mentre gli arrestati, ammessi al giudizio per direttissima, sono stati entrambi relegati ai domiciliari così come disposto dal giudice.