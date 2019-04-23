CATANIA: I VIGILI DEL FUOCO PORTANO LE UOVA PASQUALI AI BAMBINI RICOVERATI

Anche quest’anno, in occasione delle festività pasquali, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania si sono recati presso alcuni reparti pediatrici ospedalieri per consegnare ai bambini ric...

Anche quest’anno, in occasione delle festività pasquali, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania si sono recati presso alcuni reparti pediatrici ospedalieri per consegnare ai bambini ricoverati oltre 130 uova pasquali di cioccolata, acquistate dagli stessi Vigili del fuoco che hanno partecipato al progetto.

Di seguito le strutture sanitarie che sono state raggiunte dai vigili del fuoco, liberi dal servizio:

Ospedale Cannizzaro di Catania, reparto di pediatria

Ospedale Garibaldi Nesima di Catania, reparto di oncologia pediatrica

Ospedale di Caltagirone, reparto di pediatria

Ospedale di Acireale, reparto di pediatria.

Policlinico di Catania