CATANIA: I VIGILI DEL FUOCO PORTANO LE UOVA PASQUALI AI BAMBINI RICOVERATI
Anche quest’anno, in occasione delle festività pasquali, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania si sono recati presso alcuni reparti pediatrici ospedalieri per consegnare ai bambini ric...
A cura di Redazione
23 aprile 2019 10:13
Anche quest’anno, in occasione delle festività pasquali, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania si sono recati presso alcuni reparti pediatrici ospedalieri per consegnare ai bambini ricoverati oltre 130 uova pasquali di cioccolata, acquistate dagli stessi Vigili del fuoco che hanno partecipato al progetto.
Di seguito le strutture sanitarie che sono state raggiunte dai vigili del fuoco, liberi dal servizio:
- Ospedale Cannizzaro di Catania, reparto di pediatria
- Ospedale Garibaldi Nesima di Catania, reparto di oncologia pediatrica
- Ospedale di Caltagirone, reparto di pediatria
- Ospedale di Acireale, reparto di pediatria.
- Policlinico di Catania
