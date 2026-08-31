Catania, il caldo concede una tregua: temperature giù di 5-6°C, ma l’estate non è finita

Caldo meno intenso in Sicilia, a Catania temperature in calo di 5-6 gradi: ma l’estate non molla

Le temperature sono diminuite mediamente di 5-6°C in tutta la Sicilia, come previsto, ma il caldo continuerà anche nei prossimi giorni. Disagio elevato sulla costa ionica e nella Piana di Catania

Il caldo concede una parziale tregua in Sicilia, ma l’estate è tutt’altro che finita. Negli ultimi giorni le temperature sono diminuite mediamente di 5-6°C su gran parte dell’Isola, confermando le previsioni dei giorni scorsi.

Anche nel Catanese il calo termico si è fatto sentire, seppur senza trasformarsi in una vera svolta stagionale. A Catania e nella Piana di Catania il clima resta infatti caldo e il disagio da calore continuerà a caratterizzare soprattutto le ore centrali della giornata.

Secondo le indicazioni del Centro Meteorologico Siciliano, per martedì 1 settembre il disagio da calore sarà elevato lungo la costa ionica e nella Piana di Catania, mentre sarà moderato in altre zone della Sicilia.

Cieli più azzurri, ma nessuna vera rinfrescata

Nei prossimi giorni è atteso il graduale ritiro del pulviscolo sahariano, con cieli progressivamente più limpidi e maggiore presenza dell'azzurro. Il miglioramento della qualità dei cieli, però, non coinciderà con l'arrivo di un vero assaggio d'autunno.

La situazione meteorologica resta infatti caratterizzata da una presenza dell'anticiclone subtropicale, con un timido contributo dell'alta pressione delle Azzorre. Il risultato sarà un caldo più attenuato rispetto alle settimane precedenti, ma comunque pienamente estivo.

A Catania ancora caldo nei prossimi giorni

Per il territorio catanese, dunque, non si intravede al momento una svolta netta. Le temperature saranno inferiori rispetto ai picchi delle scorse settimane, ma il caldo continuerà a farsi sentire, soprattutto nelle aree della Piana e lungo la fascia ionica.

Il quadro, al momento, non mostra inoltre l'arrivo di fenomeni estremi o di un ciclone nelle nostre zone. L'estate, secondo le attuali proiezioni, potrebbe quindi proseguire anche per buona parte di settembre.

Per le ore più calde resta consigliata particolare prudenza per anziani, bambini piccoli e persone fragili: meglio evitare l'esposizione diretta al sole nelle fasce orarie più calde, bere regolarmente e cercare, quando possibile, ambienti freschi e ventilati.