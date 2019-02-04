CATANIA: IL FIGLIO UCCIDE IL PADRE E POI LO BUTTA IN STRADA INSIEME A UN MOBILE

Al culmine di una lite per motivi economici avrebbe ucciso il padre, Gaetano Italia, 81 anni, colpendolo violentemente al volto con pugni e calci e anche un corpo contundente, in casa dell'anziano gen...

Al culmine di una lite per motivi economici avrebbe ucciso il padre, Gaetano Italia, 81 anni, colpendolo violentemente al volto con pugni e calci e anche un corpo contundente, in casa dell'anziano genitore a Catania.

Poi ha avvolto il corpo con alcune coperte e lo ha sceso in strada, nascondendolo dentro un mobiletto abbandonato.

E' l'accusa contestata dalla polizia a Alberto Italia, 36 anni, che è stato arrestato in flagranza differita per omicidio e occultamento di cadavere dalla squadra mobile, le cui indagini sono state coordinate dalla Procura.

A fare scattare gli accertamenti alcuni passanti che hanno visto il cadavere nel mobiletto, dopo che si sono aperti gli sportelli. Sul posto è intervenuta una pattuglia delle Volanti che ha bloccato Alberto Italia che tentava di fuggire.

Interrogato dal Pm Martina Nunziata Bonfiglio alla presenza del suo legale di fiducia si è avvalso della facoltà di non rispondere. Aveva un divieto di avvicinamento alla famiglia emesso dal Gip su richiesta della Procura.

GUARDA QUA IL VIDEO

