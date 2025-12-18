Catania, il Natale dei Carabinieri: doni e sorrisi ai bambini ricoverati

In occasione delle festività natalizie, i Carabinieri del Comando Compagnia di Catania Fontanarossa, retto dal Maggiore Beatrice Casamassa, hanno voluto portare un messaggio di vicinanza, speranza e...

In occasione delle festività natalizie, i Carabinieri del Comando Compagnia di Catania Fontanarossa, retto dal Maggiore Beatrice Casamassa, hanno voluto portare un messaggio di vicinanza, speranza e umanità ai più piccoli, consegnando doni ai bambini ricoverati nei presidi ospedalieri del territorio di competenza.

Un Natale diverso, fatto di uniformi che diventano simbolo di protezione e conforto, e di sorrisi che, anche solo per un istante, riescono ad alleviare la sofferenza dei più piccoli, ricordando loro che non sono soli e che l’Arma dei Carabinieri è, sempre, al fianco della comunità.

I momenti di solidarietà sono iniziati con i Carabinieri della Stazione di Catania Nesima, guidati dal Maresciallo Capo Vincenzo Celeste, che hanno fatto visita ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’Ospedale Garibaldi Nesima, alla presenza del primario dott. Antonino Palermo e della dott.ssa Rita Carmela Leocata, responsabile delPronto Soccorso Pediatrico. All’incontro hanno preso parte anche il prof. Giuseppe Ettore, primario di Ostetricia e Ginecologia, la dott.ssa Graziella Manciagli che è dirigente sanitario di presidio, e il vice direttore dott. Salvatore Gullotta.

Successivamente, i militari si sono recati presso il Policlinico di Catania, nel reparto di Oncoematologia Pediatrica diretto dalla Professoressa Giovanna Russo, dove la presenza dei Carabinieri ha assunto un valore ancora più intenso. All’iniziativa hanno partecipato il direttore generale dott. Giorgio Giulio Santonocito, il direttore sanitario aziendale dott. Antonio Lazzara e il direttore sanitario di presidio dott. Paolo Adorno, testimoniando una sentita e condivisa vicinanza istituzionale ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

A chiudere questo percorso di solidarietà natalizia è stato il Luogotenente C.S. Massimiliano Florio, comandante della Stazione di Catania Librino che, assieme ai suoi “uomini” e al direttore sanitario di presidio, dott. Giuseppe Mangano, ha portato i doni ai bambini ricoverati presso l’Ospedale San Marco nei reparti di Pediatria, retto dalla dott.ssa Milena Spina, e Broncopneumologia, diretto dal prof. Uccio Leonardi.

Attraverso queste iniziative, l’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio impegno non solo nella prevenzione e repressione dei reati, ma anche nella vicinanza concreta alla cittadinanza, soprattutto verso chi vive momenti di fragilità.