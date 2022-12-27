CATANIA. IL PADRE TENTA DI “AIUTARE” IL FIGLIO SPACCIATORE: LUI DENUNCIATO ED IL RAGAZZO ARRESTATO

I militari del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza un pregiudicato 22enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio ed evasione, denunciando cont...

I militari del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza un pregiudicato 22enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio ed evasione, denunciando contestualmente in stato di libertà anche il padre, un 55enne incensurato, poiché responsabile di favoreggiamento personale.

In particolare, nell’ambito dell’operazione “Buon Natale sicuro”, in cui il Comando Provinciale Carabinieri di Catania ha disposto l’intensificazione dei servizi di pattugliamento per garantire, sia nel centro cittadino che in periferia, la sicurezza di residenti e turisti durante le festività natalizie, la gazzella dei Carabinieri, nel transitare verso la mezzanotte lungo via Edmondo De Amicis, nel quartiere di Picanello, ha notato la presenza di un giovane in palese attesa all’ingresso di una palazzina, dove era noto che il 22enne si trovasse agli arresti domiciliari per reati connessi agli stupefacenti.

Ritenuto quindi che fosse in corso un’attività di spaccio, i militari sono immediatamente intervenuti, cogliendo di sorpresa sia il probabile acquirente, sia il pusher, che ignaro stava scendendo le scale in pigiama, tenendo in mano 5 dosi di marijuana.

La droga era proprio destinata al ragazzo fermato, che ha infatti confermato agli operanti di aver poco prima contattato telefonicamente lo spacciatore per effettuare l’ordinazione.

Accertata quindi la dinamica dei fatti, i Carabinieri si sono quindi portati presso l’abitazione dell’arrestato, condivisa con il padre. In tale frangente, durante la perquisizione, il genitore, pur mostrandosi rammaricato per la condotta illecita del figlio, nell’ultimo tentativo di “salvarlo” da più gravi conseguenze giudiziarie, gettava in maniera repentina dalla finestra una scatola di scarpe, contenente materiale sicuramente compromettente.

Il gesto non è tuttavia passato inosservato sia ai militari presenti nell’appartamento, sia a quelli posti a cinturazione dello stabile, che hanno immediatamente recuperato il pacco, al cui interno sono stati trovati 102 gr. di marijuana, 55 gr. di hashish, tutto in parte suddiviso in dosi, 0,5 gr. di cocaina, nonché 3 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.

Il giovane, posto ai domiciliari, è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto disponendone la custodia in carcere.