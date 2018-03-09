CATANIA: Il questore fa visita ai locali della Sede Centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - LE FOTO
Sono stati visitati, questa mattina, dal questore di Catania, il dottor Alberto Franchini, i locali della sede centrale del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania.
Il questore etneo è stato accolto dal comandante provinciale, l’ingegner Giuseppe Verme e dal vice-comandante, ingegner Santo Saluzzo.
Dopo aver fatto visita ai reparti, i due dirigenti provinciali si sono intrattenuti nella sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco.
Durante la giornata sono stati trattati svariati argomenti, ma l’oggetto principale dello scambio è stato il numero unico europeo per le chiamate di emergenza, il 112.
Tale numero unico, attivo in tutti gli stati membri dell’Unione Europea, è in vigore dall’estate scorsa anche sul nostro territorio provinciale.