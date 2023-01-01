CATANIA. ILARY ELETTRA PRIMA NATA NEL 2023, UN SECONDO DOPO MEZZANOTTE
A cura di Redazione
01 gennaio 2023 08:56
Presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia del Garibaldi-Nesima, diretto dal Prof. Giuseppe Ettore, arriva quello che probabilmente è il primo parto del 2023 in Italia.
Si tratta di una femminuccia, pesa 2750 grammi e si chiama Ilary Elettra.
A metterla al mondo con parto spontaneo è stata Daniela, che per tutto il percorso ha avuto accanto il papà, Calogero.
A loro vanno gli auguri dell’Arnas Garibaldi e del suo direttore generale, Fabrizio De Nicola.