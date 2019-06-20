CATANIA, IMPIEGATO DELLE POSTE RUBA PIN AD ANZIANO E PRELEVA 20 MILA EURO

Su delega della Procura Distrettuale di Catania, la polizia ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di Nunzio Sanfilippo, di anni 3...

Su delega della Procura Distrettuale di Catania, la polizia ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di Nunzio Sanfilippo, di anni 35, Alessandro Di Mauro, di anni 53 e Franco D'Agostino di anni 37, ritenuti responsabili in concorso di truffa aggravata, utilizzo illecito di carte di pagamento e riciclaggio.

Le indagini svolte dalla polizia postale di Catania traggono origine dalla denuncia di un anziano signore a cui erano stati prelevati dal suo conto bancoposta oltre 20mila euro in varie operazioni.

L’anziano era stato raggirato da un impiegato infedele di poste Italiane, a cui l’uomo si era rivolto per assistenza, il quale era riuscito a carpire fraudolentemente la carta di debito ed il pin della vittima.

Con la complicità degli altri arrestati sono stati compiuti numerosi prelievi mediante bancomat in vari sportelli della città di Catania, utilizzando la carta illecitamente sottratta.

Le investigazioni della polizia postale, che si sono avvalse della piena collaborazione da parte delle strutture di tutela di poste Italiane, mediante acquisizione delle immagini digitali delle videoriprese, ricostruzione del flusso del denaro, ulteriori accertamenti ed appostamenti, hanno consentito di ricostruire le condotte degli arrestati.

L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro preventivo di somme.

L’azienda collabora fattivamente e senza indugio con le autorità per sradicare e prevenire casi di condotta fraudolenta di dipendenti nell’esercizio delle proprie attività lavorative.