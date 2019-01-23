CATANIA: IMPIEGATO DI BANCA ARROTONDAVA SPACCIANDO HASHISH

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza un catanese di 35 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze s...

L’azione repressiva degli uomini della Squadra Lupi è scattata ieri sera al termine di una breve ma proficua attività info-investigativa che li ha condotti in quell’abitazione di via Luigi Sturzo e, successivamente, in una casa ubicata nelle campagne di Belpasso (CT), sempre nella disponibilità dell’uomo, luoghi in cui, previa perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati: 7 panetti di hashish, del peso complessivo di circa 350 grammi, occultati nella custodia di una chitarra e dentro alcuni mobili, un bilancino elettronico di precisione nonché diverso materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita.