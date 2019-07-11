CATANIA, IMPRENDITORE PAGA PIZZO DA 7MILA EURO AL MESE: ARRESTATO 46ENNE

Nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura Distrettuale Antimafia di Catania, la Polizia di Stato ha tratto in arresto: SCAGLIONE Massimo (classe 1973), pregiudicato, in quanto colto nella flagr...

Nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura Distrettuale Antimafia di Catania, la Polizia di Stato ha tratto in arresto: SCAGLIONE Massimo (classe 1973), pregiudicato, in quanto colto nella flagranza del reato di estorsione, aggravata dall’art. 416-bis.1 c.p., per avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà di cui all’art.416 bis c.p. ed al fine di agevolare e rafforzare l'attività dell'associazione mafiosa denominata clan “Pillera-Puntina”.

L’arresto costituisce l’esito di attività di indagine - anche di carattere tecnico - coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Catania e delegata alla Squadra Mobile volta a riscontrare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Messina Salvatore, già appartenente al citato clan mafioso nel quale aveva rivestito una posizione apicale.

Le indagini della Sezione Reati contro il Patrimonio “Squadra Antiracket” hanno permesso di accertare la condotta estorsiva commessa dall’arrestato ai danni di un imprenditore locale operante tra l’altro nel settore dei rifiuti, costretto a pagare il pizzo all’associazione mafiosa “Pillera-Puntina”.

E’ emerso, infatti, che da diversi anni il predetto imprenditore era costretto a pagare la somma di 7.000 euro al mese, consegnandola al citato SCAGLIONE Massimo, che si occupava di riscuotere il pizzo per conto dell’anzidetta cosca mafiosa. Nel corso delle attività è emerso che il pagamento del pizzo avveniva con modalità ormai definite e subite passivamente dalla stessa vittima senza che vi fossero episodi di violenza o danneggiamento ai suoi danni. In proposito, le indagini hanno permesso di monitorare diversi pagamenti di denaro, l’ultimo dei quali avvenuto nella mattinata del 2 luglio scorso, allorquando il predetto SCAGLIONE veniva tratto in arresto da personale della “Squadra Antiracket” alla zona industriale, immediatamente dopo la riscossione della somma di 14.000 euro in contanti, versata quale pagamento delle due mensilità di giugno e di luglio, la quale era stata occultata all’interno della cassetta di pronto soccorso del furgone sul quale l’indagato viaggiava.

Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Catania-Bicocca a disposizione dell’A.G.Nella giornata del 5 luglio scorso, in sede di convalida dell’arresto, il G.I.P. del Tribunale di Catania ha applicato, su conforme richiesta di questo ufficio, la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del citato SCAGLIONE.