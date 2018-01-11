CATANIA: Imprenditore vicino a clan, sequestrata catena di supermercati

Beni per 41 milioni di euro sono stati sequestrati dalla divisione polizia anticrimine della Questura di Catania a un imprenditore "ritenuto orbitante nell'area di influenza del clan Cappello". Il provvedimento del Tribunale, su richiesta della Dda della Procura, fa seguito a una proposta del questore e riguarda beni mobili, immobili ed imprese, in forma individuale e societaria, soprattutto nel settore della grande distribuzione alimentare.

Sigilli sono stati posti a 13 supermercati a marchio Gm e ad alcuni conti correnti.

Particolari sull'operazione saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 in Questura.