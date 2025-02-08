CATANIA. IN AUTO CON 26 KG DI DROGA, 23ENNE ARRESTATO

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un 23enne catanese per detenzione ai fini di spaccio di marijuana e hashish, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato, valevole o...

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un 23enne catanese per detenzione ai fini di spaccio di marijuana e hashish, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato, valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nel corso delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a contenere e reprimere fenomeni di criminalità diffusa, nonché dei servizi volti a prevenire il fenomeno dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della Squadra Mobile di Catania, nel quartiere San Giorgio, hanno notato un uomo all’interno di un’autovettura parcheggiata in via della Salvia, seduto sul sedile posteriore con la luce accesa.

Alla vista dell’auto “civetta”, l’uomo ha spento immediatamente la luce. Tale movimento repentino ha attirato l’attenzione degli agenti che, insospettiti, hanno proceduto al suo controllo e alla sua perquisizione. Quest’ultima è stata estesa anche all’autovettura all’interno della quale, sul sedile posteriore, sono state rinvenute numerose buste contenenti sostanze stupefacenti. Altre buste di droga sono state trovate anche nel bagagliaio della macchina. Nel complesso, al termine dell’attività di ricerca sono stati sequestrati 17,5 kg di hashish e 8,5 kg di marijuana.

In ragione della detenzione di diverse tipologie di sostanza stupefacente, l’uomo è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, condotto presso la casa circondariale “Piazza Lanza” di Catania, in attesa di convalida dinanzi al competente G.I.P.

Portavoce del Questore