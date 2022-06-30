CATANIA. IN AUTO CON LA FAMIGLIA SPERONA L’AUTO DEI CARABINIERI: AVEVA LA DROGA NEGLI SLIP

I Carabinieri della Stazione di Sant’Agata Li Battiati nella flagranza di reato hanno arrestato un 36enne catanese, poiché gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spacci...

I Carabinieri della Stazione di Sant’Agata Li Battiati nella flagranza di reato hanno arrestato un 36enne catanese, poiché gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nella scorsa serata, intorno alle 22.30 circa, la pattuglia, di supporto ad un vasto servizio a largo raggio nel centro cittadino di Catania contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno incrociato un’autovettura Mercedes classe B mentre transitavano nella via Principe Nicola del quartiere di Picanello invero condotta dal 36enne, loro conoscenza per sue pregresse vicende giudiziarie, che viaggiava unitamente alla propria famiglia.

I militari hanno deciso di seguirlo discretamente sino a bloccarlo in prossimità del viale Libertà, allorquando hanno proceduto ad intimargli l’alt provocando però la reazione di quest’ultimo che ha ingranato la retromarcia speronando più volte l’autovettura dei militari nel tentativo di fuggire, salvo poi arrendersi una volta vistosi irrimediabilmente bloccato.

Ben presto i militari hanno compreso il motivo della reazione dell’uomo perché, a seguito di perquisizione personale, dall’interno dei suoi slip hanno estratto un contenitore di plastica al cui interno aveva occultato circa 100 grammi di marijuana, motivo per il quale il 36enne è stato posto agli arresti domiciliari dove tuttora permane come disposto dal giudice all’esito dell’udienza di convalida.