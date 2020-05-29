CATANIA, IN AUTO CON UNA MAZZA DA BASEBALL: DENUNCIATO

Che Catania contasse tanti amanti del famoso sport statunitense non è certo cosa nota, sta di fatto che non è la prima volta che agenti delle Volanti bloccano e controllano persone nei cui autoveicoli...

Che Catania contasse tanti amanti del famoso sport statunitense non è certo cosa nota, sta di fatto che non è la prima volta che agenti delle Volanti bloccano e controllano persone nei cui autoveicoli vengono rinvenute– spesso poste “a portata di mano” – mazze da baseball. Ed è certo anche che il possesso ingiustificato di tali oggetti, alla stessa stregua di bastoni, spranghe di ferro ecc., è considerato dalla legge un grave reato, punito dall’art. 4 della legge 18 aprile 1975 n.110 con l’arresto da 6 mesi a 2 anni e un’ammenda da mille a 10mila euro.

Se poi a essere munito dello strumento sportivo, non certo portato per un’estemporanea partita in un peraltro inesistente campo sportivo, è il pluripregiudicato 48enne C.A. in transito per le vie di Librino, la cosa si complica: è quanto è successo nel pomeriggio di ieri, nel corso dell’attività di controllo del territorio proprio in quel quartiere Librino. I poliziotti hanno fermato l’uomo alla guida di un’autovettura sulla quale, a seguito della perquisizione estesa al veicolo, è stata rinvenuta, sotto il sedile del guidatore, una mazza da baseball di legno lunga circa 55 cm, che è stata debitamente sequestrata.

Immediatamente, il pregiudicato è stato prelevato e condotto in questura dov’è stato denunciato in stato di libertà.