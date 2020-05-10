I Carabinieri della Stazione di Catania Nesima hanno arrestato il 74enne catanese Antonino FICHERA, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Siracusa.L’uomo è stato dichi...

CATANIA. IN CARCERE L’AUTORE DELL’OMICIDIO DI “MARIU U LINTINISI”

ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Siracusa.

L’uomo è stato dichiarato colpevole dai giudici per l’omicidio di Mario MAUCERI (Mariu u Lintinisi), avvenuto la sera del 13 settembre 2009 ad Agnone Bagni.

L’agguato fu eseguito nella strada Sabbione Maria, intorno alle ore 23,15, dopo che la vittima era uscita dalla villetta in cui abitava alla guida della sua Lancia Y, sulla quale viaggiava anche una donna, che rimase illesa. Dinanzi all’insegna di un ristorante, furono esplosi contro il MAUCERI numerosi proiettili calibro 7,65.

Il pregiudicato, già ristretto ai domiciliari, dovrà espiare una pena di anni 15 e mesi 6 reclusione nel carcere di Catania Piazza Lanza dov’è stato rinchiuso.