CATANIA: IN CASA 103 KG MARIJUANA,2 ARRESTI

Personale della Squadra Mobile ha arrestato Concetto Vitale, 40 anni, pregiudicato e Anna Monaco, 37 anni, pregiudicata

responsabili, in concorso tra loro, di detenzione illegale di sostanza stupefacente del tipo marijuana con l’aggravante dell’ingente quantità.

All’alba di ieri, dopo accurati accertamenti, scaturiti da una serie di informazioni, univoche e concordanti, circa la presenza di un ingente quantitativo di droga custodita all’interno di un appartamento nel rione di Nesima, personale della Sezione Antidroga, eseguiva una perquisizione all’interno di un’abitazione, ad esito della quale, in una stanza adibita a vero e proprio deposito, sono stati rinvenuti e sequestrati 8 borsoni con all’interno 98 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di 103,56 kg, 2 bilance di precisione e alcuni fogli manoscritti riportanti nomi e cifre inerenti l’attività illecita.

Espletate le formalità di rito, Vitale Concetto e Monaco Anna sono stati portati presso la casa circondariale di Catania – piazza Lanza a disposizione dell’A.G. La droga, una volta finita sul mercato etneo avrebbe fruttato circa 1 milione di euro.