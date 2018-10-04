CATANIA: IN CASA LA MARIJUANA E L’OCCORRENTE PER PREPARARE LE DOSI, DUE ARRESTI

Personale della Polizia di Stato di Catania ha arrestato Anthony Scalia, 26 anni, perché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Nel pomeriggio dell’1...

Personale della Polizia di Stato di Catania ha arrestato Anthony Scalia, 26 anni, perché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel pomeriggio dell’1 ottobre u.s., dopo accurati accertamenti, scaturiti da una serie di informazioni, univoche e concordanti, circa la presenza di droga custodita all’interno di un appartamento, ubicato nel rione di Nesima Superiore, personale della Sezione Antidroga, eseguiva una perquisizione domiciliare presso il domicilio di SCALIA Anthony, ad esito della quale sono stati rinvenuti e sequestrati n.5 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di gr.675, n.1 bilancia di precisione, n.1 macchina sigillatrice sottovuoto automatica, varie buste trasparenti per sottovuoto, alcuni fogli manoscritti riportanti nomi e cifre inerenti l’attività illecita e una somma di denaro, ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio.

Espletate le formalità di rito, Scalia è stato posto a disposizione dell’A.G.

E’ stato arrestato inoltre Damiano Rosario Ferrara, 29 anni, perché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nell’ambito di attività info-investigativa si apprendeva che nell’abitazione di Ferrara, sita nel rione di Monte Po, fosse detenuta sostanza stupefacente.

Alla luce di quanto acquisito, esperiti i dovuti accertamenti, personale della Squadra Mobile di Catania – “Sezione Antidroga” ha effettuato una perquisizione domiciliare, estesa anche al garage di pertinenza, ad esito della quale, è stata rinvenuta e sequestrata, suddivisa in buste in cellophane e involucri, sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di Kg. 1,8 circa, nonché n.1 bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Espletate le formalità di rito il giovane è stato portato presso la casa circondariale di Catania – piazza Lanza a disposizione dell’A.G.