Un violento incendio è divampato in un trasformatore elettrico della linea ENEL da 150.000 Volts in via Domenico Tempio a Catania. Incendio che ha lasciato al buio, buona parte della Zona Sud della città. In pratica tutto il centro storico etneo, ad eccezione del grande alberto di Natale di Piazza Università, è rimasto senza corrente elettrica.

Fondamentale l’intervento dei vigili del fuoco con il carro schiuma.

La Chiamata in sala operativa è arrivata pochi minuti dopo le 21,00. L’intervento ha bloccato il propagarsi dell’incendio ad altre aree della centrale ed evitato ulteriori gravi conseguenze.

CATANIA: In fiamme trasformatore dell’Enel, al buio il centro storico - LE FOTO

