CATANIA, IN GIRO CON UN MANGANELLO E UN TAGLIERINO IN TASCA: DENUNCIATO

Girava con un manganello telescopico in auto e un taglierino indosso. Un 28enne controllato e denunciato dalla Polizia di Stato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, nel corso dei servizi pomeridiani di controllo del territorio, la Sala Operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione di lite animata in strada, tra un uomo ed una donna, nei pressi delle piscine comunali di Nesima.

Giunti sul posto gli agenti delle Volanti hanno subito individuato i due, tuttavia, verificando che la coppia di coniugi non era affatto in lite tra loro, anzi, i poliziotti hanno accertato che la donna stava tentando di tranquillizzare il marito, scosso a causa di contrasti personali con un altro parente, che di lì a poco avrebbe dovuto incontrare.

Durante le operazioni di identificazione della coppia, gli agenti hanno sottoposto l’uomo a perquisizione personale che ha consentito di rinvenire, nella tasca dei pantaloni, un taglierino.

Esteso anche all’autovettura, il controllo ha permesso di ritrovare, sul posto accanto al sedile del conducente, un manganello telescopico.

Entrambi gli oggetti sono stati sottoposti a sequestro e, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.